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#Интернет #Wink #Лицей

Звезды исполнят песни t.A.T.u в прямом эфире на Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростелеком

Wink покажет в эфире канала «Все ТВ» в субботу эксклюзивную прямую трансляцию трибьют-шоу «200 по встречной», посвященную 20-летию выхода одноименного альбома группы t.A.T.u, сообщает пресс-служба Ростелекома.

Концерт пройдет в гибридном формате: в офлайне он соберет зрителей на московской площадке Music Media Dome, а к прямому эфиру, организованному компанией Lookport, в видеосервисе Wink можно будет присоединиться онлайн.

Эфир станет не менее ярким событием, каким 20 лет назад оказался релиз альбома: зрители увидят горящую карусель, тот самый бензовоз из клипа «Нас не догонят», симфонический оркестр.

Хиты из культового альбома переосмыслили в разных жанрах музыканты нескольких поколений. Специально для шоу они подготовили более 20 уникальных номеров. Каждая песня будет отдельным перформансом с живым звуком, высокотехнологичными декорациями и крутым светом.

Так, блокбастер «Нас не догонят» исполнит Даня Милохин, «Не верь, не бойся» — Manizha, а «220» — Ваня Дмитриенко. На сцене также зажгут Рита Daкота, IOWA, Алена Швец, Монеточка и ЛСП. 

К ним присоединятся классики поп-музыки — Дмитрий Маликов, Вера Брежнева и REFLEX, а лирики и фьюжна добавят «Моя Мишель», Женя Любич и Guru Groove Foundation. Зрителей ждет еще один бонус: онлайн-включения с участием Imany, DOROFEEVA и ARTY.

Ведущими шоу станут легендарные виджеи MTV Россия Антон Комолов и Таня Геворкян, на шутках и стильных образах которых выросли миллионы российских меломанов.

Видеосервис Wink начнет онлайн-трансляцию трибьют-шоу «200 по встречной» 20 ноября в 19.30 по московскому времени. Подключиться к ней можно на телеканале «Все ТВ». Канал доступен во всех пакетах подписок.

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