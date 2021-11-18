Артемий Лебедев вспомнил о навязчивых проститутках в Новосибирске

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев написал в соцсетях, что самым ярким воспоминанием о Новосибирске стал навязчивый сервис проституток.

Лебедев в первый раз (из восьми) приехал в Новосибирск в 1998 году, и остановился в гостинице «Сибирь».



«Мое самое яркое воспоминание — это проститутки, которые сами стучали в номер и выстраивались в коридоре перед дверью — выбирай любую! Им наводку давали на ресепшене: номер такой-то только что заселился, вперед, девочки», — написал Лебедев.



Он написал, что был юн и наивен, и сервис не ценил. При этом он написал, что тем женщинам уже лет по 50-60.

Историю он написал под фотографией гостиницы «Сибирь». Блогер не пояснил, почему вспомнил эту историю, возможно, потому что снова приехал в Новосибирск.