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Артемий Лебедев вспомнил о навязчивых проститутках в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/temalebedev

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев написал в соцсетях, что самым ярким воспоминанием о Новосибирске стал навязчивый сервис проституток.

Лебедев в первый раз (из восьми) приехал в Новосибирск в 1998 году, и остановился в гостинице «Сибирь».

«Мое самое яркое воспоминание — это проститутки, которые сами стучали в номер и выстраивались в коридоре перед дверью — выбирай любую! Им наводку давали на ресепшене: номер такой-то только что заселился, вперед, девочки», — написал Лебедев.

Он написал, что был юн и наивен, и сервис не ценил. При этом он написал, что тем женщинам уже лет по 50-60.

Историю он написал под фотографией гостиницы «Сибирь». Блогер не пояснил, почему вспомнил эту историю, возможно, потому что снова приехал в Новосибирск.

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