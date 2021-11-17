Россия установила антирекорд по расходам на здравоохранение

Россия заняла последнее место среди крупных экономик мира по государственным расходам на здравоохранение, следует из данных Счетной палаты. Всего специалисты проанализировали траты государства на медицину в 31 стране.

«В Российской Федерации расходы на здравоохранение, в том числе государственные расходы, находятся на самом низком уровне среди всех рассматриваемых стран, доля внебюджетных расходов является самой высокой среди всех рассматриваемых стран», — говорится в отчете.

Эксперты объясняют такую разницу тем, что практически во всех рассматриваемых странах лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении входит в программы государственных гарантии по предоставлению медицинской помощи, объясняет ведомство.

Между тем в России больным приходится покупать лекарства преимущественно за свой счет. В целом программа бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по итогам 2019 года обошлась государству в сумму около 3 триллионов рублей.

Из общих трат 2,226 триллионов выделил фонд ОМС, который собирается за счет взносов с зарплат. 718,2 миллиардов рублей было оплачено за счет бюджетов регионов, которые наполняются преимущественно налогом на доходы физических лиц.

Обеспечение программы госгарантий здравоохранения составило 23,533 тысячи рублей на одного россиянина в год — это чуть больше 65 рублей в день. При этом расходы по этой статье в 2022 году останутся на аналогичном уровне — они запланированы на уровне 2,7 триллионов рублей.