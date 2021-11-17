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Россия установила антирекорд по расходам на здравоохранение

Источник:
Finanz.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия заняла последнее место среди крупных экономик мира по государственным расходам на здравоохранение, следует из данных Счетной палаты. Всего специалисты проанализировали траты государства на медицину в 31 стране.

«В Российской Федерации расходы на здравоохранение, в том числе государственные расходы, находятся на самом низком уровне среди всех рассматриваемых стран, доля внебюджетных расходов является самой высокой среди всех рассматриваемых стран», — говорится в отчете.

Эксперты объясняют такую разницу тем, что практически во всех рассматриваемых странах лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении входит в программы государственных гарантии по предоставлению медицинской помощи, объясняет ведомство.

Между тем в России больным приходится покупать лекарства преимущественно за свой счет. В целом программа бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по итогам 2019 года обошлась государству в сумму около 3 триллионов рублей.

Из общих трат 2,226 триллионов выделил фонд ОМС, который собирается за счет взносов с зарплат. 718,2 миллиардов рублей было оплачено за счет бюджетов регионов, которые наполняются преимущественно налогом на доходы физических лиц.

Обеспечение программы госгарантий здравоохранения составило 23,533 тысячи рублей на одного россиянина в год — это чуть больше 65 рублей в день. При этом расходы по этой статье в 2022 году останутся на аналогичном уровне — они запланированы на уровне 2,7 триллионов рублей.

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Экономика #Деньги #Здоровье
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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
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