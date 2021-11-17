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Эксперт объяснил, откуда мошенники берут данные людей

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Источником контактных данных россиян часто становятся некрупные интернет-магазины, которые не уделяют должного внимания кибербезопасности, сообщил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Но чаще всего, по словам эксперта, данные попадают к мошенникам от самих пользователей. «Речь чаще всего идет не о новых технологиях, а об обновленном скрипте мошенников, иногда с применением некоторых усовершенствований, цель которых – незаметно для человека выпытать необходимые данные», — сказал Касимов в беседе с «Прайм».

«Усыпляя бдительность, мошенники используют подмену номера, более того, сегодня они научились подменять номер дважды, в результате чего настоящий номер не может определить даже сотовый оператор, — пояснил эксперт.

Что касается банков, то они используют сервис фрод-мониторинга, защищающий от мошенников, в том числе, нацеленный на защиту людей преклонного возраста, которые, как правило, и попадают в руки киберпреступников.

Собеседник агентства напомнил сохранять бдительность, не раскрывать секретную информацию с указанием пин-кодов, номера карты, имени владельца, CVV, СМС-кодов, а также верифицировать все внешние звонки с вопросами о платежах и счетах.

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Топ комментариев

ychuxa

это не смешно уже, чуть ли не каждый квартал им повышают зп, а ничего , что страна состоит не только...

Tyryk Makto

Им не для этого повышают зарплаты. А что бы они на сторону народа не перешли. Народу не поднимут.

Иркут 69

Для власть имущих важны люди с автоматами и палками. А не люди с гаечными ключами и лопатами... 👆Белорусский...

Tyryk Makto

Силовики это святое. Они защищают власть от народа. Дальше больше.
Sibnet.Ru