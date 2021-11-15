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Трое сибиряков прошли в этап поединков «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Слепые прослушивания в проекте «Голос» завершились, наставники набрали команды. В 10-м сезоне шоу в команды прошли трое сибиряков.

Участниками «Голоса» стали Юлия Кошкина из Иркутска (команда Пелагеи), Элина Пан из Норильска (команда Димы Билана) и Елизавета Шарипова из Новосибирска (команда Леонида Агутина).

Следующий этап в «Голосе» — поединки. По правилам шоу, участников каждой команды разделят на пары, каждая пара исполнит одну песню. Наставник выберет, кого из музыкантов оставить в проекте. На этом этапе проект покидает половина участников.

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