Трое сибиряков прошли в этап поединков «Голоса»

Слепые прослушивания в проекте «Голос» завершились, наставники набрали команды. В 10-м сезоне шоу в команды прошли трое сибиряков.

Участниками «Голоса» стали Юлия Кошкина из Иркутска (команда Пелагеи), Элина Пан из Норильска (команда Димы Билана) и Елизавета Шарипова из Новосибирска (команда Леонида Агутина).

Следующий этап в «Голосе» — поединки. По правилам шоу, участников каждой команды разделят на пары, каждая пара исполнит одну песню. Наставник выберет, кого из музыкантов оставить в проекте. На этом этапе проект покидает половина участников.