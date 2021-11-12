Пьяный житель Рубцовска поджег полицейские машины, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, ночью в воскресенье 36-летний пьяный мужчина на одной из улиц Рубцовска, поджег две машины «УАЗ» и «Газель», принадлежащих ГУ МВД России по Алтайскому краю. Полицейские успели потушить машины.

Суд по ходатайству следователя избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).