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Сериал «В Бореньке чего-то нет» вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «В Бореньке чего-то нет»

Адаптация одноименного популярного спектакля «Квартета И» превратилась в сериал «В Бореньке чего-то нет». Проект покажет «изнанку» киноиндустрии.

По сюжету съемочная группа собирается отметить завершение очередного проекта. Они выплескивают все эмоции, накопившиеся во время работы, вспоминают старые обиды, заканчивают служебные романы, а режиссер и вовсе погружается в рефлексию по поводу своего творчества.

В сериале задействованы актеры Максим Виторган, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Анастасия Уколова, Юлия Топольницкая и Павел Майков.

Посмотреть сериал «В Бореньке чего-то нет»можно в видеосервисе Wink в составе ежемесячной подписки «Start» за 299 рублей. В «Винке» уже доступны две серии проекта. Всего в сериале восемь эпизодов. Следующие серии будут выходить каждую неделю по четвергам.

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