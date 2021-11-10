Новосибирцы активизировались при покупке жилья в ипотеку

Ипотечные кредиты вновь стали набирать популярность в Новосибирской области, их количество за год существенно выросло после падения, об этом свидетельствуют данные Росреестра.

В октябре 2021 года управление Росреестра по Новосибирской области зарегистрировало 8 тысяч 935 ипотечных сделок, что на 7% больше, чем месяц назад и на 47% больше, чем год назад.

С января по октябрь 2021 года было зарегистрировано 86 тысяч ипотек. Это на 36% больше, чем за 10 месяцев прошлого года, и на 46% больше, чем за аналогичный период 2019 года.