Облачный гейминг в Сибири стал быстрее

Облачный геймерский сервис GeForce Now в Сибири стал быстрее благодаря запуску серверного кластера в Новосибирске на
базе дата-центра Ростелекома, сообщает пресс-служба компании.
Главное преимущество облачного гейминга — игроку не нужны мощные и дорогостоящие игровые компьютеры — основная
нагрузка приходится на удаленные серверы и облачные решения. Чем ближе при этом
пользователь к серверу, тем лучше.
За работу сервиса GFN.RU раньше отвечали три серверных кластера: два в Москве и один в Екатеринбурге. Поэтому низкий пинг и хорошее качество картинки получали игроки из европейской части России.
Теперь серверный кластер открылся в Новосибирске на базе дата-центра
компании «Ростелеком — Центры обработки данных». Облачный игровой сервис GFN.RU
стал одним из основных резидентов. Нововведение позволит игрокам через этот
сервис получить низкий пинг и хорошее качество картинки в игре.
По уровню надежности этот дата-центр соответствует уровню
Tier III: все элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы
электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами.
«Мы видим, что онлайн-игры стали частью массовой культуры, и
стараемся сделать их доступнее для всех жителей России. Именно поэтому GFN.RU
размещает новые серверные кластеры в регионах, теперь и в Новосибирске. Это
позволит игрокам восточной части России запускать новые и требовательные игры
без потери качества на привычных устройствах», — сказал исполнительный директор
GFN.RU Павел Троицкий.