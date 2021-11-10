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Облачный гейминг в Сибири стал быстрее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Облачный геймерский сервис GeForce Now в Сибири стал быстрее благодаря запуску серверного кластера в Новосибирске на базе дата-центра Ростелекома, сообщает пресс-служба компании.

Главное преимущество облачного гейминга — игроку не нужны мощные и дорогостоящие игровые компьютеры — основная нагрузка приходится на удаленные серверы и облачные решения. Чем ближе при этом пользователь к серверу, тем лучше.

За работу сервиса GFN.RU раньше отвечали три серверных кластера: два в Москве и один в Екатеринбурге. Поэтому низкий пинг и хорошее качество картинки получали игроки из европейской части России.

Теперь серверный кластер открылся в Новосибирске на базе дата-центра компании «Ростелеком — Центры обработки данных». Облачный игровой сервис GFN.RU стал одним из основных резидентов. Нововведение позволит игрокам через этот сервис получить низкий пинг и хорошее качество картинки в игре.

По уровню надежности этот дата-центр соответствует уровню Tier III: все элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами.  

«Мы видим, что онлайн-игры стали частью массовой культуры, и стараемся сделать их доступнее для всех жителей России. Именно поэтому GFN.RU размещает новые серверные кластеры в регионах, теперь и в Новосибирске. Это позволит игрокам восточной части России запускать новые и требовательные игры без потери качества на привычных устройствах», — сказал исполнительный директор GFN.RU Павел Троицкий.

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