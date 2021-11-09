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Путин повысил в звании глав МВД Хакасии и Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент РФ Владимир Путин присвоил новые звания начальнику ГУ МВД России по Новосибирской области Андрею Кулькову и министру внутренних дел по Республике Хакасия Владиславу Мингеле, сообщается на сайте Кремля.

Указом президента РФ начальнику ГУ МВД России по Новосибирской области Андрею Кулькову присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.

Кресло начальника ГУ МВД РФ по Новосибирской области Андрей Кульков занял в июле 2020 года, до этого он возглавлял МВД по Республике Хакасия. В феврале 2019 года полицейскому присвоили звание генерал-майора.

Министру внутренних дел по Республике Хакасия Владиславу Мингеле присвоили звание генерал-майора полиции. Мингела стал министром внутренних дел по Республике Хакасия в июле 2020 года. До этого он был замминистра внутренних дел по Республике Коми.

Высшее звание в системе МВД РФ — генерал полиции. Его получил в 2015 году глава МВД РФ Владимир Колокольцев.


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