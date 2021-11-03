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Продлен запрет на массовые мероприятия в школах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила до 1 января 2024 года ограничения, введенные для школ и других детских и молодежных организаций из-за пандемии коронавируса летом 2020 года, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Так, продлен запрет проводить в помещениях массовые мероприятия, не только в школах, спортивных организациях, специализированных учреждений для несовершеннолетних, но и на выезде — в зданиях торговых центров, аэропортах, железнодорожных вокзалах.

Исключение допускается только для организаций среднего профессионального и высшего образования, организаций дополнительного образования и досуговых организаций, отмечается в документах.

Для школ и детских садов также продлено требование регулярно убирать и проветривать помещения, измерять температуру у детей и сотрудников, частично изолировать группы детей друг от друга — за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Образование #Законы #Новости COVID19
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