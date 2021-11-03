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Лебедев объяснил оскорбившую Кузбасс открытку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Маткульт-привет! :: Алексей Савватеев и Ко / CC BY 3.0

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, как и когда была создана открытка к Хеллоуину с горящим кинотеатром, в которой жители Кузбасса увидели ассоциации с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня», и заявил, что извинения должна приносить команда кемеровского губернатора.

Студия Лебедева опубликовала в Instagram серию открыток к Хеллоуину, на одной из них был изображен охваченный огнем кинозал. В комментариях заявили о неуместности подобной картинки, так как она вызывает ассоциации с пожаром в «Зимней вишне». Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что это «за гранью, это не по-человечески» и призвал создателей публично извиниться.

Лебедев в видео, опубликованном на YouTube, рассказал, что плакат был создан в 2017 году, то есть за год до событий в «Зимней вишне». Тогда депутата Госдумы Наталью Поклонскую «переклинило, что Николай II святой» и она и другие оскорбленные в чувствах верующие объявили войну создателям фильма «Матильда».

«Тогда какие-то больные психопаты начали поджигать кинотеатры, плюс в кинотеатрах сидели те, у кого горели портки. Наш плакат иллюстрирует, что когда у кого-то подгорают портки и загораются кресла», — объяснил Лебедев.

По его мнению, губернатор Кузбасса призывал к расправе над ним и над студией. «Извинения приносить должен не я, а команда губернатора Кузбасса, которая настолько профнепригодна, что я бы этих людей заменил. Они нападают всей государственной машиной на маленькую, несчастную, частную студию», — заявил Лебедев.

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