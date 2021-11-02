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Глава Кузбасса потребовал от студии Лебедева извинений за открытку

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев резко негативно высказался об одной из открыток, созданных студией дизайна Артемия Лебедева к Хеллоуину, — кинозал в огне вызвал ассоциации с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня».

Студия Лебедева опубликовала в Instagram серию открыток к Хеллоуину, на них изображены собор Василия Блаженного с тыквами Джека вместо куполов, дверь в виде гроба, а также полыхающий зал кинотеатра. Многие комментаторы заявили, что это неуместно, так как вызывает ассоциации с пожаром в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», где погибли 60 человек.

«Я не могу представить, что творится в голове у того, кто счел это смешным или остроумным, но я хорошо понимаю чувства жителей Кузбасса, которые возмутились этим "творчеством". Это действительно за гранью, это не по-человечески. Если у авторов осталось хоть немножечко совести, они должны публично принести извинения кузбассовцам»,— написал Цивилев в своем Telegram-канале.

В комментариях в Instagram указали, что эти плакаты были созданы в разные годы. Постер с кинозалом выпущен в год, когда вышел фильм «Матильда», когда некоторые обещали жечь кинотеатры.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. 

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Кузбасс #Местная власть #Искусство
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