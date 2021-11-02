Уложенный в снегопад асфальт в Новосибирске проверят с пристрастием

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский пообещал с пристрастием проверить качество асфальта, который подрядчики уложили в снегопад, сообщает правительство региона.

Укладку асфальта в снегопад жители заметили в воскресенье в центре Новосибирска и в понедельник на улице Пирогова в Академгородке. По словам властей, по проекту «Безопасные качественные дороги» в регионе верхний дорожный слой уложен на 94%, введены в эксплуатацию 67 объектов из 101.

«Во время снегопада укладка асфальтобетона не допускается. Те объекты, на которых по информации, озвученной в СМИ, шли работы, мы обязательно с лабораторией проверим с пристрастием — все физические, химические показатели асфальтобетона. Если качество неудовлетворительное – объект не будет принят», — сказал Костылевский.



Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что надо донести до всех муниципальных заказчиков и до исполнителей работ – какие же технологии в каких условиях в данный период допустимы, для того, чтобы «потом с лабораторией не бегать и не выявлять отваливающиеся заплатки».

