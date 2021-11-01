Информация о повторных выплатах школьникам оказалась фейком

Распространившаяся в социальных сетях и мессенджерах информация о «повторных выплатах школьникам» не соответствует действительности, сообщил Минтруд в Instagram.

«Все в курсе, что сейчас можно на детей от 6 до 16 лет получить еще материальную помощь, которая у нас была выплатой в 10 тысяч рублей перед школой детям? <…> Заходите в "Госуслуги" и в заявлении, где указано, что "материальная помощь оказана", нажимаете ещё раз, там высветится "зеленый рюкзачок", и вы можете получить еще раз 10 тысяч рублей», — говорилось в рассылаемом сообщении.

Министерство труда отметило, что если семья получила выплату на ребенка школьного возраста, то оформить ее повторно нельзя. При повторной подаче заявления придет отказ.

Единовременная выплата для детей от 6 до 16 лет для подготовки к школе была сделана по предложению президента России Владимира Путина. По данным Минтруда, ее начислили на 20,913 миллиона детей школьного возраста. Это более 99,99% школьников в Российской Федерации. Прием заявлений прекратился 1 ноября.