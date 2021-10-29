Юрий Шатунов перепел песню «Про белые розы» Билана

Певец Дима Билан продолжил выпускать каверы на свои песни в исполнении других артистов. На этот раз его хит «Про белые розы» спел Юрий Шатунов.

«Народный хит "Про белые розы", полюбившийся вами, в исполнении легенды Юрия Шатунова! Я раньше и мечтать не мог о подобном! Мое почтение тебе, Юрий, за такой мощный эксперимент! Я в восторге», — прокомментировал премьеру Билан в Instagram.

Поклонники Билана с восторгом приняли кавер. Они написали в комментариях, что Шатунов очень органичен в песне Билана. Многие отметили, что хит близок по стилю Шатунову.

Дима Билан в рамках проекта «13 друзей Билана» уже выпустил несколько каверов и фитов. Среди них песня-победительница Евровидения «Belive» с Jony, хит «Держи» с Клавой Кокой и трек «Я так люблю тебя» в исполнении группы Artik & Asti.