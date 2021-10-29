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Шумовые полосы впервые нанесли на опасные участки трасс в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Забайкальского края

Продольные шумовые полосы впервые начали наносить продольные шумовые полосы на линию разметки, разделяющую проезжую часть между встречными потоками, сообщает пресс-служба Управления федеральных дорог на территории региона.

«Продольные шумовые полосы наносят с использованием термопластика, и при наезде на такую дорожную разметку водитель почувствует значительное шумовое и вибрационное воздействие, что привлечет его внимание. Такая мера призвана предупредить водителей о выезде на встречную полосу движения и позволит избежать лобовых столкновений», — говорится в сообщении.

Всего в этом году дорожники нанесут продольные шумовые полосы более чем на 70 километрах федеральных трасс: 30 километров на дороге «Амур», девять километров — на трассе «Байкал» и 32 километра — на автодороге Чита — Забайкальск.

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Топ комментариев

Иркут 69

Аж слезы наворачивается... 😕Бедные депутаты, но почему то их совсем не жалко.

47343

Каким опытом мы собрались делится у нас смертность рекорды бьет

pepelmetal

Демократия на украине Спасибо, посмеялся

лачинов

Вольфович матерый депутат. Он то знает благодаря чему третий десяток лет штаны в ГД протирает. И задачу...
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