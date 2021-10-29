Шумовые полосы впервые нанесли на опасные участки трасс в Забайкалье

Продольные шумовые полосы впервые начали наносить продольные шумовые полосы на линию разметки, разделяющую проезжую часть между встречными потоками, сообщает пресс-служба Управления федеральных дорог на территории региона.

«Продольные шумовые полосы наносят с использованием термопластика, и при наезде на такую дорожную разметку водитель почувствует значительное шумовое и вибрационное воздействие, что привлечет его внимание. Такая мера призвана предупредить водителей о выезде на встречную полосу движения и позволит избежать лобовых столкновений», — говорится в сообщении.

Всего в этом году дорожники нанесут продольные шумовые полосы более чем на 70 километрах федеральных трасс: 30 километров на дороге «Амур», девять километров — на трассе «Байкал» и 32 километра — на автодороге Чита — Забайкальск.