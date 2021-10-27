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«Скифское золото» останется в Нидерландах

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: VoidWanderer / CC BY-SA 4.0

Коллекция «скифского золота» пока останется в Амстердаме, поскольку на решение амстердамского апелляционного суда может быть подана апелляция в Верховный суд Нидерландов.

Апелляционный суд Амстердама накануне постановил, что археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен вернуть «скифское золото» не властям Крыма, а Украине. Москва намерена оспорить данное решение.

Четыре крымских музея в 2013 году направили в 2013 году в Европу выставку «Крым — золотой остров в Черном море». После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию из 2 тысяч предметов.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что «скифское золото» принадлежит Украине. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Апелляционный суд оставил решение в силе. Теперь вердикт можно оспорить только в Верховном суде.

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Uynachalnica

А ну если за вилы кто возьмется, тоже можно на эмоции списать или как?

ifhbrjd

Где гарантии, что он так только думает, а не действует?

лачинов

Годовая зарплата хорошего сварщика или токаря, в нашем городе, как раз будет между Египтом и Антальей....

Elena Kozlova

читать не умеете? возмущен цинизмом и показухой.
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