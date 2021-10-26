НГТУ обзавелся символом — бомбардировщиком Су-24

Сквер самолетостроителей торжественно открылся на территории Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ). Его украшением стал фронтовой бомбардировщик Су-24, переданный вузу Новосибирским авиазаводом (НАЗ) имени Чкалова.

Бомбардировщик стал подарком университету от Ассоциации его выпускников. Для его установки между первым и третьим корпусами разбили сквер самолетостроителей. «Территория нашего родного вуза преображается в самую лучшую сторону», — сказал заместитель мэра Новосибирска Олег Лемешев — выпускник НГТУ.

В третьем корпусе располагается факультет летательных аппаратов, готовивший кадры для Новосибирского авиазавода, где производился Су-24. «Самолет станет, с одной стороны, памятником труду поколений самолетостроителей — выпускников НГТУ НЭТИ. С другой стороны, — символом для студентов», — сказал ректор университета Анатолий Батаев.

По его словам, администрация НГТУ иногда слышит упреки в том, что на территории вуза мало памятных мест. Теперь там, помимо сквера машиностроителей, появился сквер самолетостроителей. «Мы надеемся, что он станет местом для прощания выпускников с университетом. Самолет своим стремлением ввысь будет символизировать их будущую работу», — отметил ректор.

«Сегодня знаковое событие для города и вуза. Здесь представлен самолет производства Новосибирского авиазавода. И он символизирует не только успехи промышленности и военную мощь, но и отражает труд выпускников. Наш вуз, я считаю одним из лидеров подготовки инженерных кадров», — отметил генеральный директор Новосибирского авиазавода имени Чкалова Сергей Панасенко, окончивший самолетостроительный факультет НЭТИ в 1987 году.

Су-24 —сверхзвуковой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Серийно производился в 1971-1993 годах на Новосибирском авиазаводе. Дальность полета — 3,5 тысячи килметров, практический потолок — 11 тысяч метров. Вооружение и боевая нагрузка — шестиствольная пушка ГШ-6-23М, а также до 7 тонн бомбовой и ракетной нагрузки.