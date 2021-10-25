Концерт Би-2 в Томске перенесли на апрель из-за COVID

Группа Би-2 сообщила об отмене концерта в Томске из-за сложной эпидситуации. Мероприятие перенесли на апрель 2022 года.

«Ковид забирает у нас лучшие QR-годы … Концерт в Томске переносится на 12 апреля 2022 года — также из-за ситуации с ковидом в регионе. Все билеты остаются действительными на новую дату, место проведения концерта прежнее», — говорится в сообщении.

Концерт Би-2 должен был пройти 10 ноября 2021 года в томском Дворце спорта и зрелищ.