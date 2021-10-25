Песня о проблемах Забайкалья набрала 1,8 млн просмотров в Tiktok

Житель Забайкальского края Павел Забелин спел песню о проблемах региона, произведение набрало 148 тысяч лайков и 1,8 миллиона просмотров в Tiktok.
В тексте песни Забелин рассказывает о проблемах Забайкальское края: об отсутствии газификации домов, маленьких зарплатах, дорогих авиабилетах, о большом количестве пивнушек в жилых многоквартирных домах, о постоянном ремонте дорог и отключениях воды.
«Но билеты стоят примерно 30 тысяч. А у нас зарплата примерно 30 тысяч», — спел о авиабилетах Забелин.
@pacha.zab
Если бы не закаты и наша природа,Грустно было б жить, а так хоть чувствуем СВОБОДУ ##чита ##забайкальскийкрай ##россия ##стих ##слепаков ##проблемыоригинальный звук - Павел Забелин
Единственным утешением в песне стала природа родного края, которая помогает пережить другие беды. «Если бы не закаты и наша природа, грустно было б жить, а так хоть чувствуем свободу», — спел автор.
MuzykantЖдем комментария главного эксперта по пиндостану максимки.
лачиновВот беда то. Как же жаль уезжающих в цивилизованный мир. Их теперь официально дикарями считают. )))
Uynachalnica"Поставщики объясняют это тем, что окончание сбора зерновых не привело к снижению стоимости, а вызвало...
Feed your headИдиотия на Окраине прогрессирует.Туда де6илам и дорога.