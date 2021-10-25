Песня о проблемах Забайкалья набрала 1,8 млн просмотров в Tiktok

Житель Забайкальского края Павел Забелин спел песню о проблемах региона, произведение набрало 148 тысяч лайков и 1,8 миллиона просмотров в Tiktok.

В тексте песни Забелин рассказывает о проблемах Забайкальское края: об отсутствии газификации домов, маленьких зарплатах, дорогих авиабилетах, о большом количестве пивнушек в жилых многоквартирных домах, о постоянном ремонте дорог и отключениях воды.

«Но билеты стоят примерно 30 тысяч. А у нас зарплата примерно 30 тысяч», — спел о авиабилетах Забелин.

Единственным утешением в песне стала природа родного края, которая помогает пережить другие беды. «Если бы не закаты и наша природа, грустно было б жить, а так хоть чувствуем свободу», — спел автор.