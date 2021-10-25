НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Песня о проблемах Забайкалья набрала 1,8 млн просмотров в Tiktok

Источник:
Sibnet.ru
208 0

Житель Забайкальского края Павел Забелин спел песню о проблемах региона, произведение набрало 148 тысяч лайков и 1,8 миллиона просмотров в Tiktok.

В тексте песни Забелин рассказывает о проблемах Забайкальское края: об отсутствии газификации домов, маленьких зарплатах, дорогих авиабилетах, о большом количестве пивнушек в жилых многоквартирных домах, о постоянном ремонте дорог и отключениях воды.

«Но билеты стоят примерно 30 тысяч. А у нас зарплата примерно 30 тысяч», — спел о авиабилетах Забелин.

@pacha.zab

Если бы не закаты и наша природа,Грустно было б жить, а так хоть чувствуем СВОБОДУ ##чита ##забайкальскийкрай ##россия ##стих ##слепаков ##проблемы

оригинальный звук - Павел Забелин

Единственным утешением в песне стала природа родного края, которая помогает пережить другие беды. «Если бы не закаты и наша природа, грустно было б жить, а так хоть чувствуем свободу», — спел автор.

Еще по теме
Первый скейт-парк появится в Омске
Шолбан Кара-оол развеял домыслы о стройке на берегу Енисея
Росатом развернул систему «Умный город» в Кызыле
Новосибирец показал на видео красивые виды 14 городов региона
смотреть все
Забайкалье #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Песня о проблемах Забайкалья набрала 1,8 млн просмотров в Tiktok
Сибиряки рассказали о сексуальных предпочтениях
Треть работодателей в Новосибирске заставила сотрудников привиться
Скандальную выставку о «диктатуре СССР» демонтировали в Новосибирске
Самое популярное
Объявлена официальная дата открытия сезона в Шерегеше
Актриса Анна Старшенбаум сама ушла из «Ледникового периода»
Девушка со стаканчиком повторила детский успех на «Голосе»
Half-Life 2 получила самый крупный патч
Обсуждение (0)
Картина дня
Шойгу рассказал о странном обогревателе в палатке у Путина
Крупы в России подскочат в цене
Депутат пожаловался на скудное питание в Госдуме
ЦРУ предсказало глобальную войну к 2040 году
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Топ комментариев

Muzykant

Ждем комментария главного эксперта по пиндостану максимки.

лачинов

Вот беда то. Как же жаль уезжающих в цивилизованный мир. Их теперь официально дикарями считают. )))

Uynachalnica

"Поставщики объясняют это тем, что окончание сбора зерновых не привело к снижению стоимости, а вызвало...

Feed your head

Идиотия на Окраине прогрессирует.Туда де6илам и дорога.
Sibnet.Ru