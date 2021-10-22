Объявлена официальная дата открытия сезона в Шерегеше

Новый сезон на горнолыжном курорте Шерегеш стартует 12 ноября, мероприятия, посвященные открытию, продлятся три дня, сообщил министр туризма и национальной политики Кузбасса Антон Пятовский.

«Программа открытия пройдет в три дня — 12, 13 и 14 ноября. Непосредственно церемония открытия состоится 13 ноября», — сообщил Пятовский.

Этот сезон будет юбилейным — 40 лет назад состоялась Спартакиада народов СССР, благодаря которой был построен первый подъемник на горе Зеленой. Поэтому темой открытия станет стиль ретро.

Гостей ждет спуск в ретрокостюмах, а победитель получит ценный приз. Состоится также праздничный салют и выступление известного российского артиста, имя которого пока не называют.

Неофициальное открытие сезона в Шерегеше состоялось 27 сентября, когда регион накрыл мощный снегопад. Райдеры-экстремалы скатились с вершины горы.