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Глава Кузбасса нашел альтернативу Шерегешу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Гора Югус, vk.com/goraugus

Горнолыжный комплекс «Югус» в Междуреченске может стать новым популярным курортом в Кузбассе, по ценам он будет доступнее Шерегеша, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Междуреченск может стать альтернативным местом для жителей Кузбасса, ничем не уступающим Шерегешу. Когда мы построим подъемник и сделаем туда (к горе Югус) мост, в три раза минимум увеличим поток людей и стоимость будет намного меньше, чем в Шерегеше. Плюс доехать сюда ближе, чем до Шерегеша», — сказал Цивилев.

Пешеходный мост для туристов через Томь уже спроектирован, по словам главы региона, сейчас ведется поиск источников финансирования инфраструктурного объекта. С его появлением туристам не придется ждать свободную гондолу на переправе через реку, чтобы попасть к подножию горы. 

В стадии проектирования находится и новый скоростной подъемник с высокой пропускной способностью, который заменит эксплуатирующуюся около 45 лет канатную дорогу.

Комплекс «Югус» находится в пяти километрах от Междуреченска на левом берегу реки Томь, через которую построена канатно-гондольная переправа. На горе оборудованы четыре трассы протяженностью до 1,4 километра, две из которых спортивные. По данным городских властей, в зимний сезон «Югус» принимает до 60 тысяч туристов. Основная инфраструктура курорта принадлежит муниципалитету.

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