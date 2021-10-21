Глава Кузбасса нашел альтернативу Шерегешу

Горнолыжный комплекс «Югус» в Междуреченске может стать новым популярным курортом в Кузбассе, по ценам он будет доступнее Шерегеша, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Междуреченск может стать альтернативным местом для жителей Кузбасса, ничем не уступающим Шерегешу. Когда мы построим подъемник и сделаем туда (к горе Югус) мост, в три раза минимум увеличим поток людей и стоимость будет намного меньше, чем в Шерегеше. Плюс доехать сюда ближе, чем до Шерегеша», — сказал Цивилев.

Пешеходный мост для туристов через Томь уже спроектирован, по словам главы региона, сейчас ведется поиск источников финансирования инфраструктурного объекта. С его появлением туристам не придется ждать свободную гондолу на переправе через реку, чтобы попасть к подножию горы.

В стадии проектирования находится и новый скоростной подъемник с высокой пропускной способностью, который заменит эксплуатирующуюся около 45 лет канатную дорогу.

Комплекс «Югус» находится в пяти километрах от Междуреченска на левом берегу реки Томь, через которую построена канатно-гондольная переправа. На горе оборудованы четыре трассы протяженностью до 1,4 километра, две из которых спортивные. По данным городских властей, в зимний сезон «Югус» принимает до 60 тысяч туристов. Основная инфраструктура курорта принадлежит муниципалитету.