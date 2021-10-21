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Новосибирцы поддержали введение нерабочих дней

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Половина новосибирцев поддержала введение оплачиваемых нерабочих дней. Тех, кто против этого, оказалось меньше, выяснили аналитики SuperJob.ru.

В Новосибирске 50% опрошенных выступили за то, чтобы сделать нерабочими днями с сохранением заработной платы для работников период с 30 октября по 7 ноября. Треть респондентов (36%) высказались против. Затруднились ответить 14% опрошенных.

В целом по России за введение оплачиваемых нерабочих дней выступили 56% опрошенных. Женщины поддерживают введение нерабочих дней с сохранением заработной платы активнее мужчин.

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Экономика #Рынок труда #Новости COVID19
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