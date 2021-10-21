Новосибирцы поддержали введение нерабочих дней

Половина новосибирцев поддержала введение оплачиваемых нерабочих дней. Тех, кто против этого, оказалось меньше, выяснили аналитики SuperJob.ru.

В Новосибирске 50% опрошенных выступили за то, чтобы сделать нерабочими днями с сохранением заработной платы для работников период с 30 октября по 7 ноября. Треть респондентов (36%) высказались против. Затруднились ответить 14% опрошенных.

В целом по России за введение оплачиваемых нерабочих дней выступили 56% опрошенных. Женщины поддерживают введение нерабочих дней с сохранением заработной платы активнее мужчин.