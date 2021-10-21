Красноярские школьники стали чемпионами мира по хип-хопу

Команда Funky Monkey из Красноярска одержала победу на чемпионате World Hip Hop International 2021 USA в категории «Junior», сообщил на странице в Instagram мэр Красноярска Сергей Еремин.

«Наши девчонки и мальчишки обошли 47 команд со всего мира в одном из топовых танцевальных направлений. Вот так команда прославляет нашу общегородскую «фамилию» – Красноярск – на всю планету», — написал Еремин.

Из-за пандемии жюри осматривало номера онлайн. Красноярским ребятам удалось обойти своих соперников.

Команда Funky Monkey была создана в 2015 году на базе студии Harleen Joker's, которой всего 8 лет. С ребятами занимаются танцами и родители, у них тоже есть свои команды.