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Красноярские школьники стали чемпионами мира по хип-хопу

Источник:
Sibnet.ru
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Команда Funky Monkey из Красноярска одержала победу на чемпионате World Hip Hop International 2021 USA в категории «Junior», сообщил на странице в Instagram мэр Красноярска Сергей Еремин.

«Наши девчонки и мальчишки обошли 47 команд со всего мира в одном из топовых танцевальных направлений. Вот так команда прославляет нашу общегородскую «фамилию» – Красноярск – на всю планету», — написал Еремин.

Из-за пандемии жюри осматривало номера онлайн. Красноярским ребятам удалось обойти своих соперников.

Команда Funky Monkey была создана в 2015 году на базе студии Harleen Joker's, которой всего 8 лет. С ребятами занимаются танцами и родители, у них тоже есть свои команды.

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