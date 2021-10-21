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Росатом развернул систему «Умный город» в Кызыле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

АО «Русатом Инфраструктурные решения» запустили в промышленную эксплуатацию программный комплекс «Умный Кызыл», сообщает компания.

Ключевой модуль «Городские проблемы», ставший драйвером проекта, создан ради того, чтобы жители с любыми проблемными вопросами могли обращаться в единое цифровое окно из любого места, с персонального компьютера, ноутбука, мобильного телефона.

«Умный Кызыл» позволяет жителям сообщать о проблемах города, участвовать в опросах или голосовании за городские инициативы. Администрация же будет видеть обращения жителей, отслеживать исполнение задач коммунальными службами, оперативно узнавать статистику, получать информацию о работе городских служб, образовательных и культурных учреждений. Доступ к сервисам осуществляется как через портал smartkyzyl.ru, так и через мобильное приложение для Android и iOS.

«Умный город дает понять, какие проблемы вызывают наиболее острую реакцию у горожан и их надо решать в первую очередь, а какие можно решить в плановом порядке. Это инструмент приоритизации при распределении финансов и усилий. Система развивается, и сейчас очень важна обратная связь от жителей города», – отметил мэр Кызыла Карим Сагаан-оол.

Программный комплекс «Умный Кызыл» состоит из 15 модулей для жителей города и муниципалитета. Часть модулей предназначена для открытого общественного использования гражданами, предоставляя информационные и бытовые сервисы. 

В том числе возможность оперативной коммуникации между пользователями, представителями администрации и подрядными организациями. Например, через сервисы обратной связи и голосований горожане смогут принять участие в развитии города и ускорить решение городских проблем.

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