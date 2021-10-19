Астрономы впервые увидели «включение» белого карлика

Британские астрономы впервые увидели, как белый карлик в глубоком космосе меняет яркость за короткий промежуток времени — звезда «включается» и «выключается», реагируя на потоки материи, поступающие из внешнего пространства.
Сам белый карлик уже выработал собственные запасы водорода, но может подпитываться от звезды-компаньона, пишет Phys.Org. В режиме «включено» белый карлик питается от чужого аккреционного диска, повышая яркость.
Затем подпитка снижается и белый карлик «выключается», яркость небесного тела резко падает. Отмечается, что такой феномен в двойных системах давно известен ученым, но «вживую» наблюдается впервые.
Аккреционные диски обычно возникают вокруг звезд в тесных двойных системах, во вращающихся галактиках и в протопланетных образованиях. Они могут подпитывать угасающие светила.
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