Истребитель Су-34 проедет по Новосибирску ночью

Реактивный истребитель-бомбардировщик Су-34 провезут с завода Чкалова на территорию НГТУ в ночь на вторник, для этого понадобится контейнер длиной в 30 метров, сообщила пресс-служба вуза.

«Длина самолета около 22 метров, а общая длина автопоезда составит 30 метров. В целях безопасности самолет будет перевозиться со снятыми крыльями, автопоезд будет сопровождаться автомобилями ДПС», — говорится в сообщении.

Истребитель повезут в час ночи, чтобы избежать пробок на дорогах. Самолет проедет по проспекту Дзержинского, Гусинобродскому шоссе, улицам Волочаевской, Никитина, Кирова, Гурьевской, Зыряновской, затем через Октябрьский мост на Немировича-Данченко и Геодезическую, откуда доставят на площадку для установки на постамент между 1 и 3 корпусами НГТУ.

«Это уникальная операция, в Новосибирске никогда еще не перевозили большой боевой самолет по автомобильным дорогам», — рассказал президент ассоциации выпускников вуза Владимир Пономарев.

Работы по сборке и установке самолета начнутся во вторник. Установленный на постамент самолет станет центром будущего Сквера авиастроителей.

Самолет производился на Чкаловском заводе в Новосибирске в 1970-х годах. Всего было выпущено 1,4 тысячи машин, на вооружении ВКС РФ до сих пор стоит более 150 модернизированных машин этого типа, еще около 100 самолетов стоит на вооружении в армиях зарубежных стран. Самолеты этого типа активно применялись на афганской войне, в чеченских кампаниях, военных операциях в Сирии.