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Красноярская супербегунья выиграла у мужчин гонку на выбывание

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/kotvarvara

Красноярская супербегунья Варвара Шиканова больше суток бегала в гонке на выбывание «Last One Standing» в Черногории, спортсмены бегали до тех, пор пока не остался один — победитель.

Участники соревнования должны были стартовать каждые полчаса и пробегать круг длиной 3,5 километра. Если не успевали на новый круг, то выбывали. Они должны были бежать до последнего.

Шиканова осталась этим последним участником, она обошла и мужчин, и женщин. В целом пробежала 185,5 километра, на это потребовалось 26 часов бега и тысяча евро (около 80 тысяч рублей).

Шиканова — двукратная чемпионка России по скайраннингу (бег на высоте). Соревнования по скайранингу проводят на горах высотой не ниже 2 тысяч метров с минимальным средним уклоном 6% и обязательно включающие участки с уклоном 30%.

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Красноярск #Летние виды
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