Красноярская супербегунья выиграла у мужчин гонку на выбывание

Красноярская супербегунья Варвара Шиканова больше суток бегала в гонке на выбывание «Last One Standing» в Черногории, спортсмены бегали до тех, пор пока не остался один — победитель.

Участники соревнования должны были стартовать каждые полчаса и пробегать круг длиной 3,5 километра. Если не успевали на новый круг, то выбывали. Они должны были бежать до последнего.

Шиканова осталась этим последним участником, она обошла и мужчин, и женщин. В целом пробежала 185,5 километра, на это потребовалось 26 часов бега и тысяча евро (около 80 тысяч рублей).

Шиканова — двукратная чемпионка России по скайраннингу (бег на высоте). Соревнования по скайранингу проводят на горах высотой не ниже 2 тысяч метров с минимальным средним уклоном 6% и обязательно включающие участки с уклоном 30%.