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Камеры в Кемерове стали штрафовать за непристегнутый ремень

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Камеры, выявляющие водителей с непристегнутым ремнем безопасности, заработали в Кемерове — в среднем фиксируется по два нарушения в сутки, сообщила региональная ГИБДД.

Комплекс, фиксирующий непристегнутый ремень, заработал на перекрестке улиц Тухачевского и Сибиряков-Гвардейцев 27 сентября. За 2,5 недели он выявил 39 нарушений.

Штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 1 тысячу рублей.

По данным ГИБДД, использование ремней безопасности на 50% снижает вероятность гибели в ДТП для водителей и пассажиров на передних сидениях и на 25% для пассажиров на задних сидениях автомобилей.

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