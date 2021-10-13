Путин констатировал начало гонки вооружений

Гонка вооружений между Россией и США стартовала после выхода американской стороны из договора по противоракетной обороне и находится на марше, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Путин напомнил, что еще в 2003 году призывал США не выходить из Договора по противоракетной обороне. По словам российского лидера, документ является краеугольным камнем международной безопасности.

«Что мы должны сделать в ответ? Я много раз на этот счет говорил. Если вам интересно, повторю. Или создать такую же систему, которая стоит огромных денег и неизвестно, как эффективно будет работать. Либо создать другую систему, которая безусловно будет преодолевать ПРО», — уточнил он.

Президент подчеркнул, что Кремль готов вести сейчас конструктивный диалог с США на этот счет, однако американские партнеры продолжают утверждать, что новые системы вооружения не угрожают России.