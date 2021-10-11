Пилот снял на видео посадку в Красноярске на рассвете

Пилот авиакомпании «NordWind» снял на видео момент посадки и руления в аэропорту Красноярска на рассвете.
На видео показан процесс посадки и руления самолета в аэропорту. Медленная музыка дополняет красоту рассвета.
«Мы всегда рады, когда пилоты делают такие чудесные ролики! Ведь это просто мечта увидеть, как все происходит в действительности», — написал под видео пресс-секретарь аэропорта Красноярска.
Международный аэропорт Красноярск — один из важнейших авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока. Регулярные и чартерные пассажирские перевозки осуществляют 20 пассажирских авиаперевозчиков по 53 направлениям. В 2020 году аэропорт занял второе место в рейтинге Forbes самых удобных аэропортов 2020 года.
west_nikБухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...
Kolksasвесь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной
ОчаковЧтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.
PlaguerДа-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".