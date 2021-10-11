Пилот снял на видео посадку в Красноярске на рассвете

Пилот авиакомпании «NordWind» снял на видео момент посадки и руления в аэропорту Красноярска на рассвете.

На видео показан процесс посадки и руления самолета в аэропорту. Медленная музыка дополняет красоту рассвета.

«Мы всегда рады, когда пилоты делают такие чудесные ролики! Ведь это просто мечта увидеть, как все происходит в действительности», — написал под видео пресс-секретарь аэропорта Красноярска.

Международный аэропорт Красноярск — один из важнейших авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока. Регулярные и чартерные пассажирские перевозки осуществляют 20 пассажирских авиаперевозчиков по 53 направлениям. В 2020 году аэропорт занял второе место в рейтинге Forbes самых удобных аэропортов 2020 года.