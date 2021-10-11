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Пилот снял на видео посадку в Красноярске на рассвете

Источник:
Sibnet.ru
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Пилот авиакомпании «NordWind» снял на видео момент посадки и руления в аэропорту Красноярска на рассвете.

На видео показан процесс посадки и руления самолета в аэропорту. Медленная музыка дополняет красоту рассвета.

«Мы всегда рады, когда пилоты делают такие чудесные ролики! Ведь это просто мечта увидеть, как все происходит в действительности», — написал под видео пресс-секретарь аэропорта Красноярска.

Международный аэропорт Красноярск — один из важнейших авиатранспортных узлов Сибири и Дальнего Востока. Регулярные и чартерные пассажирские перевозки осуществляют 20 пассажирских авиаперевозчиков по 53 направлениям. В 2020 году аэропорт занял второе место в рейтинге Forbes самых удобных аэропортов 2020 года.

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Красноярск #Город
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Топ комментариев

west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

Очаков

Чтоб она загнулась поскорее, эта ваша америка.

Plaguer

Да-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".
Sibnet.Ru