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Диетолог рассказала о дневной безопасной норме сахара

Источник:
«Известия»
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Фото: Acabashi / Attribution License

Взрослому человеку в день можно съедать не более 50 грамм сахара — такова рекомендация Всемирной организации здравоохранения. В эту норму входит и добавленный сахар, входящий, к примеру, в состав соусов и хлебобулочных изделий, сказала врач-диетолог Дарья Русакова.

«Людям, которые ведут здоровый образ жизни, следят за фигурой или хотят изменить массу тела, нужно снизить потребление сахара до 25 граммов в сутки. Нужно полностью отказаться от сахара добавленного, потому что он не приносит пользы», — приводят «Известия» слова Русаковой.

Она отметила, что в условиях города все углеводы откладываются в жиры и могут привести к развитию сахарного диабета и других метаболических нарушений.

Диетолог посоветовала заменить сахар на другие источники углеводов — фрукты, овощи. В их составе есть пищевые волокна, которые помогают глюкозе не всасываться быстро. Также Русакова посоветовала не увлекаться сахарозаменителями, так как они могут приводить к развитию онкологических заболеваний.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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