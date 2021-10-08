«Не время умирать»: идеальный финал Джеймса Бонда

Очередной фильм об агенте британской разведке 007 Джеймсе Бонде стартовал в российском прокате. «Не время умирать» стало юбилейной, 25-й лентой знаменитой франшизы, а также прощанием с Дэниелом Крейгом — он покидает бондиану после 15-летнего сотрудничества. Удалось ли создателям сделать расставание эпическим?

Сюжет: прощай, Джеймс Бонд

Агент Джеймс Бонд (Дэниел Крейг) решает отойти от всех дел, и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но появляется его старый друг Феликс Лейтер (Джеффри Райт) из ЦРУ и просит помочь поймать русского ученого Вальдо Обручева.

Главный герой соглашается и получает в напарники чернокожую помощницу — нового агента 007 Номи (Лашана Линч). Дело оказывается весьма сложным, ведь за происходящим стоит таинственный злодей Люцифер Сафин (Рами Малек), в руках которого смертоносное биологическое оружие.

Фото: © кадр из фильма

Сафин намерен использовать против Бонда его бывшую любовь — Мадлен (Леа Сейду), чтобы одолеть врага, агенту 007 нужно снова встретиться с давним противником Эрнстом Ставро Блофельдом (Кристоф Вальц). В какой-то момент Бонд выясняет то, что вражеский след ведет на остров, спорную территорию между Россией и Японией. Ставки становятся очень высокими.

Премьера в России: 7 октября 2021 года

Страна: Великобритания, США, Universal Pictures

Жанр: шпионский боевик

Режиссер: Кэри Фукунага

Актеры: Дэниел Крейг, Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Ана де Армас, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс

Продолжительность: 163 минуты

Возраст: 12+

Съемки: без сценария на пленку

Первоначально режиссером новой картины о Бонде был назначен Сэм Мендес, снявший «Спектр» и «Скайфолл», самые успешные картины бондианы с Крейгом. Если верить слухам, за производство последней ленты франшизы также могли отвечать Кристофер Нолан и Дени Вильнев — но с ними не договорились.

Фото: © кадр из фильма

В итоге режиссером стал автор «Настоящего детектива» и «Маньяка» Кэри Фукунага. Он принял решение снимать на пленку вместо цифры для более живой картинки. Сами съемки проходили в Италии, Норвегии, Великобритании, а также на Ямайке и в специальной студии Pinewood Studios.

По признанию Фукунаги, он снял буквально прямое продолжение фильма «Казино Рояль» с участием Крейга, ведь именно в том фильме произошла первая попытка сделать Бонда более человечным и уязвимым, скорректировав образ невозмутимого супергероя.

Однако режиссер признался, что из-за трудностей в процессе съемок часть сцен снимали без сценария — он дописывался прямо во время творческого процесса. В итоге актеры произносили пространные диалоги, совершенно не понимая, о чем идет речь. Понятно, что на пользу фильму это не пошло.

Отзывы: теплое прощание

Рейтинг нового «Бонда» на IMDb довольно высок — 7.6 баллов из 10, не отстает и Rotten Tomatoes, который поставил фильму 83% свежести. Что касается отечественного «Критиканства», то здесь рейтинг составляет 63%.

Критики отмечают, что авторы постарались эмоционально проститься с Бондом и у них это получилось. Впрочем, Мария Токмашева подмечает, что уставший от этой роли Крейг заметно сдал, а Станислав Погорский признается, что «Не время умирать» совершенно не ощущается самостоятельной картиной.

Фото: © кадр из фильма

Кстати, не лишним будет вспомнить, что после «Спектра» Крейг заявлял, что лучше вскроет себе вены, чем вернется к роли Бонда. Поэтому усталость актера от франшизы — вполне объективная ситуация. К тому же из-за пандемии премьеру фильма переносили целых шесть раз.

Стоит ли смотреть

«Не время умирать» — лебединая песня Бонда времен Крейга. Главный герой по-настоящему раскрывается эмоциональным человеком с присущими обычному смертному недостатками. Кроме этого, картина становится максимально реалистичной и местами уже не напоминает классический боевик.

Режиссер прощается с Бондом с эпическим размахом, с чувством ярости и одновременно с объятиями — шокирующий финал, столь нетипичный для франшизы, станет притчей на долгие годы для фанатов смешивающего, но не взбалтывающего агента 007.

Фото: © кадр из фильма

Да, здесь есть привычный экшен с погонями и эффектными взрывами, а также карикатурный злодей, мечтающий о мировом господстве. Но Бонд в фильме — уже не хладнокровный хищник на страже интересов Британской империи, а страдающий и думающий персонаж, вызывающий сочувствие, а в некоторых сценах даже слезы.

Прощание с Джеймсом Бондом удалось — франшизе удалось поставить эффектную точку, которая не требует продолжения. Правда, в реальность окончательной и бесповоротной отставки верится с трудом, но следующему агенту 007 явно придется начать все с нуля. Наша оценка — восемь из десяти баллов.