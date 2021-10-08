Представители шести городов Сибири стали участниками 10-го «Голоса»

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Новый сезон шоу «Голос» стартует на Первом канале в пятницу, 8 октября. В слепых прослушивания примут боле 120 участников, среди которых представители шести регионов Сибири.

В 10-м «Голосе» выступят участники из Быстрого Истока (Алтайский край), Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Омска и Усть-Илимска (Иркутская область). Все певцы успешно преодолели стадию предварительных кастингов.

У каждого из конкурсантов есть шанс пройти слепые прослушивания, поединки и нокауты и во время прямых эфиров побороться за титул победителя юбилейного сезона.

Набирать команды в 10-м «Голосе» будут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Это золотой состав жюри, который собрался в самом первом сезоне шоу.