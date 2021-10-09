Люди уже в XXI веке смогут доживать до 130 лет

Увеличение числа «супердолгожителей» (достигших возраста 110 лет) говорит о том, что в текущем столетии люди смогут доживать до 130 лет, говорится в исследовании, опубликованном в Royal Society Open Science.

После 108 лет в статистическом смысле люди перестают стареть. «Одно из определений старения заключается в том, что вероятность смерти увеличивается с возрастом. Так, у 90-летнего в 1500 раз больше шансов умереть в следующем году, чем у 9-летнего. Но появляется все больше свидетельств того, что это увеличение в конечном итоге достигает плато», — приводит The Times мнение ученых.

Исследователи считают, что для тех, кому старше 110 лет — их называют «супердолгожители», или для тех, кто старше 105 лет человек — их называют «полусупердолгожители» — риск смертности становится фиксированным.

«Это не означает, что такие люди бессмертны: уровень, на котором устанавливается ежегодный риск смерти, составляет 50%, а это означает, что проживание каждого следующего года это дело случая», — говорится в исследовании.

Для человека, которому сегодня 110 лет, шансы достичь 130-летнего возраста такие же, как при бросании монеты получить 20 орлов подряд или примерно один шанс на миллион. Но если людей этого возраста станет больше (современная позволит этого добиться), шансы дожить до 130 лет вырастут, объясняют ученые.