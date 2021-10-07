«Жигули» омича за одну ночь угнали и сдали на металлолом

Омич угнал «Жигули» чтобы покататься с друзьями, а когда бензин кончился и все разошлись, один из них сдал машину на металлолом, сообщает УМВД по Омской области.
Житель поселка Береговой припарковал «ВАЗ – 2101» на улице
Иртышской, но утром его не оказалось на месте. Ущерб заявитель оценил в
25 тысяч рублей.
Участковый уполномоченный полиции установил, что машину
угнал житель Центрального округа, который неоднократно привлекался к уголовной
ответственности за совершение аналогичных преступлений. Подозреваемый рассказал
полицейскому, что хотел покататься вместе с друзьями. На улице Лесокомбинатской
закончился бензин, и компания бросила автомобиль. На месте полицейские машину
не обнаружили.
Пропавший автомобиль сдали в один из пунктов приема
металлолома. Мужчина, сдавший его, оказался одним из пассажиров угнанного
автомобиля и соседом заявителя. Он вернулся за «Жигулями» после того, как
компания разошлась. 50-летнего подозреваемого задержали по месту жительства.
Автомобиль к моменту обнаружения был утилизирован как вторичное сырье.
Возбуждены два уголовных дела по признакам
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража) и по части 2
статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение без цели хищения). Максимальное наказание,
предусмотренное законодательством — лишение свободы сроком от семи лет.
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