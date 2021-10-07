«Жигули» омича за одну ночь угнали и сдали на металлолом

Омич угнал «Жигули» чтобы покататься с друзьями, а когда бензин кончился и все разошлись, один из них сдал машину на металлолом, сообщает УМВД по Омской области.

Житель поселка Береговой припарковал «ВАЗ – 2101» на улице Иртышской, но утром его не оказалось на месте. Ущерб заявитель оценил в 25 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил, что машину угнал житель Центрального округа, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Подозреваемый рассказал полицейскому, что хотел покататься вместе с друзьями. На улице Лесокомбинатской закончился бензин, и компания бросила автомобиль. На месте полицейские машину не обнаружили.

Пропавший автомобиль сдали в один из пунктов приема металлолома. Мужчина, сдавший его, оказался одним из пассажиров угнанного автомобиля и соседом заявителя. Он вернулся за «Жигулями» после того, как компания разошлась. 50-летнего подозреваемого задержали по месту жительства. Автомобиль к моменту обнаружения был утилизирован как вторичное сырье.

Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража) и по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение без цели хищения). Максимальное наказание, предусмотренное законодательством — лишение свободы сроком от семи лет.