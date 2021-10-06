Экс-главе Тувы прочат место вице-спикера Госдумы

Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол станет вице-спикером Госдумы, так решили на заседании бюро высшего совета «Единой России».

Должность спикера палаты сохранит Вячеслав Володин. Три собеседника «Ведомостей», присутствовавших на заседании, рассказали, что первым заместителем председателя Госдумы предложено назначить Александра Жукова, который занимал эту должность и в прошлом созыве и отвечал в том числе за законопроектную деятельность.

Вице-спикерами предложено назначить Алексея Гордеева, Петра Толстого, Ирину Яровую, а также впервые избравшихся в Госдуму Анну Кузнецову, которая прежде работала уполномоченным при президенте по правам ребенка, и бывшего главу Тувы Шолбана Кара-оола.

«Еще раз хотел бы отметить, что глубоко признателен своим землякам, а также сибирякам, за возможность представлять регионы нашей Енисейской Сибири в Государственной Думе. Ваше доверие, высокие результаты на выборах, помогают мне сейчас, когда постепенно начинается повседневная работа», — написал Кара-оол.