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Начали монтаж основания ледового корта нового ЛДС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Строители нового ЛДС в Новосибирской области начали монтаж технологической плиты, которая будет обеспечивать терморегуляцию будущего ледового поля, сообщает правительство области.

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, сначала будет обустроен ледовый корт тренировочной арены размером 60 на 30 метров, затем такая же технология будет использована для большой арены аналогичных габаритов.

Устройство основания ледового корта с трубами хладоснабжения — первый, но очень важный этап создания ледового поля, это основа технологического процесса намораживания льда и последующего поддержания температуры и толщины ледового покрытия.

В системе одновременно будет циркулировать более 34 тысяч литров хладагента. Оборудование российского производства, соответствует всем стандартам качества и экологической безопасности.

«Параллельно работы ведутся по нескольким фронтам: монтируются металлоконструкции, на которые наносится огнезащита, устраивается профлист на кровле основной арены, заливаются монолитные гребенки и лестницы, монтируются металлические конструкции фасада основной арены, обустраиваются полы, продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения.

Для решения основной задачи – закрытия теплового корпуса спортивного сооружения – продолжается монтаж оборудования ИТП, покрытие кровель малой арены, остекление фасадов», – рассказал Шмидт.

 Старт МЧМ-2023 запланирован на 26 декабря 2022 года, в первенстве мира по хоккею в Новосибирске пройдет 16 встреч, в том числе игры сборных команд России, полуфиналы, финал, открытие, закрытие. Еще 15 игр МЧМ пройдут в Омске.

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