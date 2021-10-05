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Городского дворника «Макарыча» разработали в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Разработчики СКБ «Механика» и компании «Арника» создали навесное оборудование для уборочной техники, способное наводить порядок как летом, так и зимой, сообщил мэр Красноярска Сергей Еремин.

Градоначальник посетил производство, где делают металлические панели для внутреннего интерьера новеньких трамваев «Львенок». По соседству с цехами предприятия «Проект 2» кипит работа разработчиков СКБ «Механика» и компании «Арника»

«На их счету несколько самых разных ноу-хау. В их числе – городской дворник "Макарыч". Его навесное оборудование способно наводить порядок как летом, так и зимой», — сказал мэр.

По словам градоначальника, это пока пилотный экземпляр, его дорабатывают. В будущем его могут протестировать в Красноярске.

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MDIMAN

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