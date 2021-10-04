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Читинка провезла в маршрутке самородок золота ценой 2,7 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Женщина осуждена за перевозку в маршрутке самородка золота стоимостью 2,7 миллиона рублей, сообщается на сайте Черновского районного суда Читы

Так, по материалам следствия, мужчина с 2016 года по октябрь 2020 года добывал на заброшенных полигонах старательских артелей драгоценный металл — самородное шлиховое золото. Незаконно добытое золото массой 654 грамма и стоимостью 2,7 миллиона рублей хранил в тайнике в лесу.

Мужчина передал золото знакомой. Она на маршрутке перевезла драгоценный металл из Чернышевского района Забайкальского края в Читу, где ее задержали сотрудники ФСБ России по Забайкальскому краю.

Было возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РФ (о незаконном хранении, перевозки не являющегося ювелирным драгоценного металла). В отношении мужчины дело было приостановлено из-за его болезни.

Подсудимая вину признала полностью, от дачи показаний отказалась. Суд приговорил ее к условному сроку на три года. Приговор не вступил в законную силу.

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Забайкалье #Криминал
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Иркут 69

Ты ищешь логику там, где её нет изначально. Мало у нас таких "орденоносцев"...?
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