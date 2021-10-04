Читинка провезла в маршрутке самородок золота ценой 2,7 млн рублей

Женщина осуждена за перевозку в маршрутке самородка золота стоимостью 2,7 миллиона рублей, сообщается на сайте Черновского районного суда Читы
Так, по материалам следствия, мужчина с 2016 года по октябрь 2020 года добывал на заброшенных полигонах старательских артелей драгоценный металл — самородное шлиховое золото. Незаконно добытое золото массой 654 грамма и стоимостью 2,7 миллиона рублей хранил в тайнике в лесу.
Мужчина передал золото знакомой. Она на маршрутке перевезла драгоценный металл из Чернышевского района Забайкальского края в Читу, где ее задержали сотрудники ФСБ России по Забайкальскому краю.
Было возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РФ (о незаконном хранении, перевозки не являющегося ювелирным драгоценного металла). В отношении мужчины дело было приостановлено из-за его болезни.
Подсудимая вину признала полностью, от дачи показаний отказалась. Суд приговорил ее к условному сроку на три года. Приговор не вступил в законную силу.
fenimorраньше награждали за заслуги и героизм перед родиной, а при нынешней власти за развал и унижение родины
UynachalnicaОрден Дружбы - это не о заслугах на губернаторском поприще, а о лояльности! Как может быть "дружба" связана...
west_nik"Рыцарь Смуты", "Герой ЕС", "Орден Сутулова III степени".Лауреат Всемирной переписи населения.
Иркут 69Ты ищешь логику там, где её нет изначально. Мало у нас таких "орденоносцев"...?