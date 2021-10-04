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Появилась идея о превращении Кемерова и Новокузнецка в миллионники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Города-миллионники возможно создать в Кузбассе на базе Кемерова и Новокузнецка, для этого на месте частного сектора будут возводить современные дома, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Обращаюсь с предложением о создании в Кузбассе двух городов-миллионников на базе Кемерова и Новокузнецка. Сейчас там 550–560 тысяч в каждом городе. Уже построена вся инфраструктура, есть аэропорты», — сказал Цивилев.

Губернатор предложил сносить кварталы частного сектора, а на их месте строить современные дома. Жителям будут предоставлять квартиры в этих новых домах.

«Если будет поддержка, то реально создать к 2030 году, подойти к этой цифре. Надо удерживать молодежь, она убегает — очень серьезный вопрос», — отметил Цивилев.

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Кузбасс #Город #Квадраты
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