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Россия завершит испытания подлодки «Судного дня»

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба АО «ПО «Севмаш»

Россия завершит государственные испытания атомных подводных лодок «Белгород», «Новосибирск» и «Князь Олег» до конца 2021 года, сообщил генеральный директор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.

«Корабли до конца года должны выполнить еще несколько выходов в море на заводские и государственные испытания. На сегодня все работы по сдаточным АПЛ укладываются в графики. Корабли хорошо себя показывают в море, подтверждая свои характеристики», — уточнил он.

Ранее американский журнал The National Interest признал перспективную субмарину проекта 09852 «Белгород», который станет носителем ядерных торпед «Посейдон», самой совершенной российской подлодкой.

«Белгород» способна опускаться на глубину более 500 метров и развивать скорость выше 30 узлов. Подлодка имеет на вооружение ядерный беспилотный дрон «Посейдон», который обладает атомной боевой частью.

При взрыве в океане такая торпеда порождает 25-ти метровую волну, которая буквально сметает любые сооружения на побережье. Эксперты называют систему «оружием Судного дня», она способна уничтожать любые объекты потенциального противника в прибрежной зоне.

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Оборона #Оружие
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