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Уход Меркель перевернет европейскую политику

Источник:
The Guardian
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Фото: © Пресс-служба президента России

Уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии станет поворотным моментом не только для Германии, но и для всей Европы, считает обозреватель британской газеты The Guardian Марион ван Рентергем.

«После 16 лет канцлерства Меркель ее отставка станет для Европы потерей обнадеживающего маяка и морального компаса, и неизвестно, как ЕС найдет свой путь без уходящего канцлера Германии», — пишет ван Рентергем

По ее мнению, Меркель теперь олицетворяет не только Германию, она олицетворяет всю Европу: «Она — поп-икона, которая вошла в наше сознание, как песня», — добавляет автор статьи.

«Эти скучные речи, которые никто больше не осмеливается произносить. Этот стиль, это спокойствие, эта стабильность и этот способ олицетворять свои страны», — добавляет обозреватель.

Меркель справлялась с каждым кризисом, который вставал на ее пути, но и восстановила процветание Германии, полагает ван Рентергем «Секрет ее долгого пребывания у власти заключается в том, что она полностью соответствовала своей стране и своему времени. Она была в нужном месте в нужное время», уверена она.

«Недостатки, промахи, ошибки и негибкость Меркель временами дорого обходились Европе. В то же время ее уход — это поворотный момент; он оставляет Германию перед лицом огромных вызовов», — заключает автор статьи.

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Политика #Мир
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