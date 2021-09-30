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Инспектор ГИБДД погиб в ДТП в «день жестянщика» в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Инспектор ГИБДД Алексей Махов в «день жестянщика» попал в ДТП и погиб, прощание с ним пройдет в четверг в Томске, сообщает УМВД РФ по региону.

В среду в Томске из-за гололеда произошло около 20 ДТП. 31-летний инспектор ГИБДД Алексей Махов попал в ДТП на проспекте Комсомольском Томска рано утром.

Махов ехал на работу, когда в его машину врезался другой автомобиль. Мужчина вышел, чтобы поставить аварийный знак, но в этот момент в стоящие авто въехала еще одна машина, в результате Махова «рикошетом зацепил» его же автомобиль, рассказал РИА Томск сотрудник пресс-службы УМВД. Махов был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

Работать в полицию Махов пришел сразу после службы в армии. У него остались жена и ребенок. Прощание с Алексеем Маховым состоится в четверг.

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Томск #ДТП
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