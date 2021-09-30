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Американский военачальник признал поражение США в Афганистане

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: U.S. Navy photo by chief photographer's mate Johnny Bivera / Released

Армия США проиграла войну в Афганистане, несмотря на то, что выполнила часть стоявших перед ней задач, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

«Это война стала для нас стратегическим провалом. Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев», — приводит «Интерфакс» слова Милли, сказанные им на слушаниях в американском сенате, объясняя, что причины неудачи — далеко в прошлом.

По его мнению, США приняли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане.

«Всем нам ясно, что война в Афганистане закончилась не так, как мы хотели: в Кабуле у власти — талибы (террористическая организация запрещена в России)», — сказал военачальник.

При этом Милли и глава Центрального командования США Фрэнк Маккензи отметили, что советовали Белому дому на какое-то время оставить в Афганистане 2,5 тысяч военных США, но не были услышаны.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден выслушал разные точки зрения по этой теме и в итоге решил полностью вывести войска.

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