Сбер планирует выдать до 40 млрд рублей кредитов на туризм на Байкале

Сбер рассматривает возможность выдачи до 40 млрд рублей кредитов на туристические проекты, которые планируется реализовать на территории озера Байкал, сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

«Байкал — просто красивейшие озеро, кстати, в нем воды больше, чем в пяти великих американских озерах вместе взятых. И только на эту рекреацию сейчас выделено 1,5 миллиарда рублей кредитов, на рассмотрении — 12 миллиарда рублей, и всего может быть до 40 миллиарда — это достаточно большие деньги, — сказал Ведяхин.



Он также добавил, что Сбер смотрит на развитие горнодобывающей промышленности, золотодобывающей промышленности в регионе Байкал, и делает все для того, чтобы регионам и инвесторам было интересно развиваться.

«У нас большие горнодобывающие проекты — за 100 миллиардов рублей общая стоимость всех проектов, которые в республике запускаются и реализуются. Здесь тоже безусловно нужна финансовая поддержка. Плюс тот вид деятельности, на котором мы сегодня акцентировали внимание – это туризм здесь у нас планы со Сбером взаимодействовать не только, как с инвестором», — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

По его словам, регион предоставляет Сберу участки земли, варианты взаимодействия, поддержки по линии государства, по дальневосточный линии – льготы в налоговом режиме, как инвестору, а не как кредитной организации.