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Сбер планирует выдать до 40 млрд рублей кредитов на туризм на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Олеся Чистякова

Сбер рассматривает возможность выдачи до 40 млрд рублей кредитов на туристические проекты, которые планируется реализовать на территории озера Байкал, сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

«Байкал — просто красивейшие озеро, кстати, в нем воды больше, чем в пяти великих американских озерах вместе взятых. И только на эту рекреацию сейчас выделено 1,5 миллиарда рублей кредитов, на рассмотрении — 12 миллиарда рублей, и всего может быть до 40 миллиарда — это достаточно большие деньги, — сказал Ведяхин.

Он также добавил, что Сбер смотрит на развитие горнодобывающей промышленности, золотодобывающей промышленности в регионе Байкал, и делает все для того, чтобы регионам и инвесторам было интересно развиваться.

«У нас большие горнодобывающие проекты — за 100 миллиардов рублей общая стоимость всех проектов, которые в республике запускаются и реализуются. Здесь тоже безусловно нужна финансовая поддержка. Плюс тот вид деятельности, на котором мы сегодня акцентировали внимание – это туризм здесь у нас планы со Сбером взаимодействовать не только, как с инвестором», — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

По его словам, регион предоставляет Сберу участки земли, варианты взаимодействия, поддержки по линии государства, по дальневосточный линии – льготы в налоговом режиме, как инвестору, а не как кредитной организации.

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