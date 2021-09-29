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Небезопасные газовые заправки закрыли в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УФССП России по Новосибирской области

Судебные приставы в Новосибирске закрыли еще две газозаправочные станции сети «СибГаз» на 90 суток из-за несоблюдения требований техники безопасности, сообщает пресс-служба УФССП России по Новосибирской области.

Масштабная проверка АГЗС началась из-за взрыва на Гусинобродском шоссе в июне. Пострадали 33 человека. Специалисты Ростехнадзора установили, что при эксплуатации опасного производственного объекта не соблюдались требования промышленной безопасности.

Ранее суд назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности АГЗС ООО «СибГаз» на Гусинобродском шоссе, 100 сроком на 90 дней. Затем деятельность газозаправочной станции приостановили на улице Большевистская, 289. А теперь по решению суда — на Инской, 5 и Мочищенском шоссе, 11.

После проведения проверки службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на АГЗС ООО «СибГаз» в Заельцовском и Октябрьском районах были выявлены десятки нарушений, связанные с техникой безопасности эксплуатации оборудования, которые создают угрозу жизни и возникновения ЧС техногенного характера.

Отсутствовали документы о техническом обслуживании и состоянии оборудования, данных о газах, которые подлежат измерению объема и контролю физико-химических параметров.

Судьи в Заельцовском и Октябрьском районах признали виновным ООО «СибГаз» в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 9.1 Кодекса РФ об административных нарушениях и назначили наказание в виде приостановления деятельности на 90 дней.

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