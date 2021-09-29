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Ученые рассчитали срок вымирания человечества

Источник:
РИА Новости
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Фото: Christopher Michel / CC BY 2.0

Канадские и британские ученые рассчитали, что один из сценариев глобального потепления предполагает превращение Земли в непригодное для жизни место через пятьсот лет, следует из публикации в онлайн-библиотеке Wiley.

Исследователи обратили внимание на представленный в ООН документ о климатических стратегиях, согласно которому странам необходимо безотлагательно нарастить свои усилия по борьбе с увеличением глобальной средней температуры.

«Если не остановить глобальное потепление, через пятьсот лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур», — приводит РИА Новости выдержки из статьи.

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Согласно этой теории, часть Земли из-за потепления станет непригодной для проживания, а ряд сельскохозяйственных культур, среди которых пшеница и картофель, окажутся дефицитными из-за недостатка плодородных земель.

Ученые указали на необходимость более тщательного планирования климатических стратегий на мировом уровне и объединения усилий, чтобы предотвратить катастрофу.

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