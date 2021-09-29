Первую в РФ установку для прямого захвата углерода создадут в Томске

Томский государственный университет и Инжиниринговый химико-технологический центр создадут первую в РФ установку прямого захвата углерода, он позволит существенно снизить углеродный след промышленности, сообщает пресс-служба ТГУ.

Согласно прогнозам экспертов, если человечество не предпримет активных мер по уменьшению выбросов карбона, к 2100 году средняя температура на планете вырастет на 3,5–5,2 градуса, что грозит экологическими, социальными и экономическими катастрофами.

Томский карбоновый полигон расположится в пойме Оби. Он станет масштабной площадкой для изучения цикла углерода. Исследователи будут вести мониторинг карбона в атмосфере, воде, почве.

Разработкой методик повышения улавливающей способности растений будут заниматься Биологический институт и Сибирский ботанический сад ТГУ. Другая группа ученых будет развивать технологии раннего предупреждения пожаров, которые являются источником массивных выбросов углекислого газа.

Установки прямого захвата углерода пока существуют за рубежом в единичных экземплярах. Над их созданием сейчас активно работают ученые США и ЕС. Так, немецкие исследователи создают установку для улавливания углекислого газа и последующего его превращения в твердый гранулированный порошок чистого углерода. Это позволит очищать атмосферу от парникового газа, а промышленность получит сырье для высокотехнологичных предприятий.

В России подобных проектов пока нет. Разработкой первой российской установки будут заниматься ученые ТГУ совместно со специалистами Инжинирингового химико-технологического центра. ИХТЦ имеет немалый опыт в создании технологий переработки промышленных отходов в полноценное сырье.